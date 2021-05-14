В Сочи хотят запретить въезд иногородних автомобилей

На майские праздники Сочи оказался буквально парализован отдыхающими: в город-курорт приехали рекордные 250 000 гостей. И дорожная инфраструктура банально не смогла «переварить» такое количество курортников! На дорогах возникли пробки, а места для парковки быстро иссякли.

Поэтому кубанские власти подумали: пускай люди продолжают приезжать на черноморское побережье, но делают это поездом или самолетом.

Любопытно, что сами сочинцы параллельно запустили флешмоб «Не приезжайте». Люди клеят наклейки и печатают футболки, на которых изображен призыв не приезжать на отдых в столицу российских курортов. Но россияне, которым из-за коронавирусных ограничений банально некуда податься, скорее всего, этого совета ослушаются.