Мэр Благовещенска попросил прощения у горожан за ямы на дорогах

— Ответственность с себя не снимаю. Я в ответе за все в городе, — признался господин Имамеев. А причиной того, что дороги Благовещенска буквально испещрены ямами, чиновник, помимо прочего, назвал позднее заключение контрактов. По логике, подрядные организации должны выходить на объекты по ямочному ремонту не позднее апреля, этого до сих пор нет…

В итоге, городской глава решил реорганизовывать Муниципальное казенное предприятие города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс», чтобы решить дорожную проблему. К Дню города, который будет отмечаться 5 июня, наиболее опасные участки должны быть отремонтированы.

И продолжая дорожную тему. Парламент Кубани выпустил без преувеличения шокирующее заявление: власти региона готовят ограничения на въезд в Сочи любого транспорта, зарегистрированного за пределами Краснодарского края. Если решение будет принято, запрет начнет действовать уже 1 июня.