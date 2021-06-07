Алабяно-Балтийский тоннель в Москве превратят в эпицентр заторов

Столичное ГБУ «Гормост», отвечающее за содержание и эксплуатацию всех мостов и тоннелей в Москве, объявило тендер стоимостью 3,5 млрд. рублей на ремонт Алабяно-Балтийского тоннеля. Выигравшая его организация должна будет отремонтировать в нем деформационные швы, устранить трещины на стенах, провести гидроизоляцию, полностью герметизировать тоннель, отремонтировать системы вентиляции, пожаротушения, а также восстановить «железобетонные конструкции до проектных размеров» и заменить имеющуюся обшивку стен на металлическую, с огнестойким покрытием.

Все эти работы подрядчик должен успеть выполнить в течении года. При этом ему разрешается единовременно перекрывать не более одной полосы движения в каждую сторону. Таким образом, уже сейчас можно со стопроцентной вероятностью предсказать появление мощнейших заторов перед въездами в тоннель с обеих сторон. Хотя и сейчас пробки перед въездом в него — обычное дело.