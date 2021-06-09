Грузовикам разрешили еще немного поездить по МКАД

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», введение пропускной системы не задалось с самого начала. Подавая заявки на пропуска, перевозчики один за другим получают отказы — это нам одновременно подтвердили в логистической компании NAWINIA, транспортной компании «АВТО-ПЭК» и «Сообществе топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК).

Чтобы все перевозчики успели оформить пропуска, ввод новых правил перенесли. Кроме того, с 1 июля будет введён переходный период: на данном этапе необходимо оформить только пропуск, а зарегистрироваться в транспортной навигационной системе РНИС можно до конца декабря, — пояснил столичный Дептранс.

И вообще, сам механизм регулирования движения грузовиков по столичным дорогам оказался, мягко говоря, несовершенным. А заплатить за этот бардак придется, разумеется, конечному потребителю — то есть нам с вами. Подробности — в нашем материале.