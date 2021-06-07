10 важнейших пунктов в новых правилах поведения сотрудника ГИБДД

Новый «Порядок ГИБДД» — для простоты будем так именовать новую редакцию «библии дпсника» — в числе прочего регламентирует правила остановки автомобилей.

ОСТАНОВКА НЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Согласно новелле, «тормознуть» водителя могут за визуально зафиксированные инспектором «признаки нарушения требований законодательства РФ о БДД». Таким образом, фактически узаконена остановка любой машины для проверки документов — мало ли чего сотруднику на дороге привидеться может. При этом, «не допускается останавливать ТС на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД, за исключением случаев… пресечения преступления, административного правонарушения». Если коротко и по-русски, то это означает: просто так останавливать «нельзя, но если очень хочется, то можно».

В принципе, и Административный регламент позволяет остановить любого автомобилиста без объяснения причин, но «для солидности» действа и придания ему пущей убедительности, полицейские сделали термин наукообразным.

КАМЕРА! МОТОР!

Кроме того, теперь полицейский обязан оповещать водителя, что ведет видеофиксацию процесса общения с ним. «В случае использования… фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения (присутствующих при этом лиц)».

Оформление протоколов и прочих процессуальных действий (как и сейчас) будет проводиться в поле зрения полицейский видеорегистраторов. Новация — в предупреждении об этом водителя, от чего последнему, согласитесь, ни холодно, ни жарко.