10 важнейших пунктов в новых правилах поведения сотрудника ГИБДД

Новый «Порядок ГИБДД» — для простоты будем так именовать новую редакцию «библии дпсника» — в числе прочего регламентирует правила остановки автомобилей.
ОСТАНОВКА НЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Согласно новелле, «тормознуть» водителя могут за визуально зафиксированные инспектором «признаки нарушения требований законодательства РФ о БДД». Таким образом, фактически узаконена остановка любой машины для проверки документов — мало ли чего сотруднику на дороге привидеться может. При этом, «не допускается останавливать ТС на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД, за исключением случаев… пресечения преступления, административного правонарушения». Если коротко и по-русски, то это означает: просто так останавливать «нельзя, но если очень хочется, то можно».
В принципе, и Административный регламент позволяет остановить любого автомобилиста без объяснения причин, но «для солидности» действа и придания ему пущей убедительности, полицейские сделали термин наукообразным.
КАМЕРА! МОТОР!
Кроме того, теперь полицейский обязан оповещать водителя, что ведет видеофиксацию процесса общения с ним. «В случае использования… фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения (присутствующих при этом лиц)».
Оформление протоколов и прочих процессуальных действий (как и сейчас) будет проводиться в поле зрения полицейский видеорегистраторов. Новация — в предупреждении об этом водителя, от чего последнему, согласитесь, ни холодно, ни жарко.
ДО МАГАЗИНА НЕ ПОДКИНЕШЬ?
При необходимости использования частного ТС, сотрудник обязан сообщить водителю, куда, каким маршрутом и зачем ему нужно доехать, что в настоящий момент не обязательно. При этом управлять машиной должен его владелец, если нет оснований для его отстранения от вождения.
ГОНКА-ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Преследовать нарушителей сотрудникам ГИБДД разрешается только на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Прямого запрета устраивать «живые щиты» из легковушек для поимки преступников новый «Порядок» не содержит. Однако говорит о том, что «использовать грузовые автомобили в целях принудительной остановки транспортного средства можно только… при условии обеспечения безопасности иных участников дорожного движения».
ДЕНЬГИ — НЕ ВПЕРЕД
Забавно, но в новом «Порядке надзора» специально оговаривается, что если водитель передает полицейскому свои документы «с деньгами, ценными бумагами, какими-либо предметами, необходимо вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов». Интересно, что будет делать полицейский, если водитель и при второй, и при каждой из последующих попыток инспектора проверить «права», их обладатель будет упорно передавать их, скажем, со сторублевой купюрой вместе? Отличный способ потролить сотрудника! При этом от служивых требуют «с документами граждан при проверке обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах».
НЕИСПРАВНОСТИ НЕИЗМЕННЫ
К счастью, технических причин для запрета дальнейшего движения машины не прибавилось. Фигурируют все те же неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства, негорящие фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, и недействующий со стороны водителя стеклоочиститель во время дождя или снегопада
ГАИШНЫЙ СЕКРЕТ
Любопытен раздел, посвященный скрытому патрулированию автодорг экипажами ДПС «в гражданке». Сотрудники, занятые в таком мероприятии, не имеют права остановить машину нарушителя и составить протокол. В их полномочиях лишь передача информации другим нарядам. При этом они должны «принимать меры по фиксации нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП, в том числе фактов опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, правил пользования телефоном». А непосредственно останавливать и оформлять нарушителей на основании полученных данных полагается другим сотрудникам ГИБДД — на патрульных машинах и в форме.
СВИСТОК ПРИРАВНЯЛИ К МАНЕКЕНУ
В арсенал инспектора ГИБДД теперь в компанию к «свистками, жезлам либо дискам с красным сигналом (световозвращателем) и сигнальным громкоговорящим установкам» официально добавлены «устройства (макеты, манекены), имитирующие сотрудника». Использование «двойников» полицейские практиковали раньше, просто теперь это прописано официально.
ПРЯТАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, НО МОЖНО
Увы, но в «Порядке надзора» практически нетронутой осталось шизофреническое, но тщательно лелеемое ГИБДД «раздвоение личности». Так, с одной стороны, размещенный на обочине «патрульный автомобиль или сотрудник должен быть отчетливо виден участникам дорожного движения». А с другой, «на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления… фотовидеофиксации» патрульный автомобиль можно прятать — в местах с естественно ограниченной видимостью.
Таким образом, каких-либо радикальных «революций» в «правилах игры» для инспекторов ГИБДД мы не обнаружили. В связи с чем не очень понятно, зачем ради небольшого «рестайлинга» МВД потребовалось не просто подправить старый Регламент ГИБДД, но городить аж целый новый документ — «Порядок осуществления надзора…». Для создания видимости огромной проделанной работы, или как?