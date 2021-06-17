На М4 «Дон» в районе Горячего Ключа ограничат движение грузовиков

Такая схема вводится на два месяца в районе Горячего Ключа — с пятницы по воскресенье с 08:00 до 21:00. Ожидается, что данная мера положительно скажется на безопасности дорожного движения и пропускной способности этого сложного отрезка трассы, ведь он проходит по горному и пересеченному рельефу.

Согласно данным мониторинга трафика в летний период от населенного пункта Горячий Ключ до транспортной развязки в месте примыкания автодороги «Джубга — Сочи», около 30% автомобилей в общем потоке — грузовики. Из-за этого поток движется медленно, а водители легковушек при первой возможности идут на обгон, увеличивая тем самым риски тяжелых аварий.

В «Автодоре» уверены, что повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов.