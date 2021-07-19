Дальнобойщики рассказали, где на трассе М7 появился «черный километр»

В понедельник, 19 июля, на 280-м километре трассы М-7 — это поворот на Мстеру — 40-летний водитель грузовика МАЗ, двигаясь со стороны Владимира, врезался в большегруз Volvo под управлением 56-летнего водителя — последний остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. От удара МАЗ загорелся, а водитель погиб на месте аварии.

И это далеко не первая страшная авария в этом месте — дальнобойщики даже прозвали поворот на Мстеру «черным километром».

Удивительно, но на этом перекрестке имеется вся необходимая инфраструктура: разметка, знаки и прочее. Однако ДТП здесь случаются регулярно… И этим вопросом точно надо заняться владимирской ГИБДД!

Кстати, продолжая тему безопасности грузовиков. Европейские власти разрешили увеличить длину кабин большегрузов, а первой, кто попробовал реализовать правила на практике, оказалась голландская марка DAF. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как устроен DAF нового поколения.