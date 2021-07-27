Путин предложил построить дорогу, о которой говорили 20 лет назад

Как отметил глава государства, сейчас средства Фонда национального благосостояния расходуются, чтобы чтобы продлить дорогу М11 от Санкт-Петербурга до Москвы, а от Москвы — до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, связка магистралей М11 и М12 позволит добираться от берегов Балтики прямо до Урала.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — приводит слова Владимира Путина «Интерфакс».

В свою очередь, Александр Беглов добавил, что новое «кольцо» стало бы настоящим подарком не только для самого Санкт-Петербурга, но и всей Ленинградской области. Сроки возведения нового «платника» не сообщаются, но, по мнению петербургского главы, для этого есть «буквально немного времени».

И что касается вышеупомянутой ЦКАД. Большую часть Центральной кольцевой автодороги госкомпания «Автодор» ввела в эксплуатацию еще в прошлом году. До сих пор водители могли пользоваться бесплатным и скоростным участками от Калужского до Симферопольского шоссе.

Теперь же нам стал доступен и недостающий 25-километровый фрагмент, объединяющий эти две трассы. Портал «АвтоВзгляд» побывал на его открытии.