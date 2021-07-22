Ждем дефицита: АВТОВАЗ надолго остановил сборку LADA Granta

Причина производственной паузы хорошо известна — это нехватка электронных чипов. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в разной степени от нехватки микросхем столкнулись буквально все автопроизводители. Одним не хватает блоков управления двигателем, другим — медиасистем и… подрулевых переключателей.

Очевидно, что нынешняя остановка конвейера, где делают «Гранты», обернется дефицитом этой модели. И сможет ли АВТОВАЗ быстро устранить его после выхода из отпуска — большой вопрос…

Впрочем, с 6 сентября по 31 ноября на предприятии планируется ввести увеличенный на один час рабочий день: дополнительное рабочее время смен необходимо, чтобы не только ликвидировать нехватку машин у дилеров, но и на 10% увеличить производственный план.