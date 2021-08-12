Российские дорожники грозятся остановить ремонты по всей стране

Как сообщает Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР), с начала 2021 года битум подорожал на 43,8%, лакокрасочные материалы — на 34,6%, асфальтобетонные смеси — на 9,5%, цемент — на 3,6–5,3%, щебень — на 4,5%. И даже песок прибавил 3,3%.

В итоге, по данным «Ведомостей», российские дорожники грозятся остановить работы по ремонту и возведению трасс по всей стране, если власти срочно не увеличит на 15% стоимость контрактов, что были заключены до 1 июля.

Представители бизнеса отмечают, что возможное подорожание материалов всегда закладывается в смету и обычно составляет 7%. Но в 2021-м Минстрой снизил этот показатель до 5,1% и теперь мостостроители и дорожники работают при нулевой или отрицательной рентабельности.

Если позиция ассоциации не будет услышана, ее члены готовы остановить строительство объектов, а затем выходить на процедуру банкротства.

И еще одна «дорожная» новость. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на трассе М7 (особенно — в черте Владимирской области) появилось несколько «черных километров» — так дальнобойщики прозвали отрезки, где регулярно происходят смертельные ДТП. И вот Росавтодор взялся решить проблему.