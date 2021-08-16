Дорожники решили продлить «пробки» на М4 «Дон» до конца года

В нынешних заторах на М4 «Дон», вызванных перманентными ремонтами, можно потерять по несколько часов жизни. Ухудшают ситуацию в сезон летних отпусков «бутылочные горлышки» на пунктах оплаты за проезд по заветной трассе к черноморскому побережью.

Аллилуйа! Под конец теплого сезона дорожники решили сжалиться над водителями и их спутниками, ограничив проведение ремонтных работ, часть из которых перенесена на конец третьего и середину четвертого кварталов. Правда, это не сильно улучшит пропускную способность автотранспорта, ибо на ряде участков рабочие будут трудиться и дальше. Причем не только днем, но и ночью. Так что любителей прохватить с ветерком в темное время суток подобные меры явно «обломают».

Скажем больше: с учетом перенесенных сроков производственных процессов, «пробки» никуда не денутся и с наступлением холодов. Ведь до конца 2021 года на М4 «Дон» в рамках намеченных планов должны отремонтировать свыше 182 километров!