Власти Южно-Сахалинска отказались от «выделенки», так как она создает пробки

На совещании в администрации Южно-Сахалинска принято решение убрать организованную в начале лета на улице Ленина полосу, выделенную для движения автобусов. Эту идею мэр города Сергей Надсадин озвучил по итогам заседания общественного дорожного совета и встречи с представителями ГИБДД и местного министерства транспорта. Так, по данным местной дорожной полиции, за июнь и июль на участке улицы Ленина, где организована «выделенка», выросло количество ДТП. Их зафиксировано 10, один человек погиб.

По мнению врио начальника ГИБДД Сахалинской области Игоря Нама, для водителей тут создали критические зоны и спровоцировали их на совершение нарушений: выезд на полосу встречного движения, заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом в районе «выделенки» постоянно образуются сильнейшие заторы, резко замедлился трафик.

Этот коллапс всего автомобильного движения по транспортной артерии оказался создан ради всего лишь ради 5—7 минут, которые стали экономить тут пассажиры автобусов. Участники заседания в мэрии Южно-Сахалинска решили, что выделенные для общественного транспорта полосы, в принципе, нужны, но их нужно заранее предусматривать при проектировании строительства улиц.