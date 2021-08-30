Российские власти решили капитально отремонтировать дороги в Крыму

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог по всему Крыму. Столь внушительная сумма позволит отремонтировать сразу 250 километров крымских магистралей.

По мнению главы правительства, хорошие дороги повысят качество транспортной инфраструктуры региона, что сделает его более привлекательным для инвесторов и туристов.

Кстати, что касается туризма. В этом году спрос на летний отдых на российских курортах сильно превышает предложение. Проще говоря, желающих отдохнуть — сильно больше, чем мест (гостиниц, хостелов и койкомест) для этого досуга.

Отсюда — совершенно дикие цены, отсутствие нормального сервиса, многокилометровые пробки и прочие кошмары для человека, привыкшего проводить отпуск цивилизованно. Однако наши соотечественники все равно вереницами тянутся на черноморские курорты… Портал «АвтоВзгляд» разбирался, в какую сумму обойдется путешествие на юг.