Почему 1 сентября пробок в больших городах не будет

Точнее сказать, некоторый рост трафика традиционно наблюдается только в две последние недели августа. Это связано, во-первых, с концом массового сезона отпусков и, во-вторых, с подготовкой детей к школе. Тем не менее, если верить исследованию специалистов ресурса «Яндекс.Карты», «загруженность дорог в конце лета и начале сентября не будет отличаться: в сентябре уровень пробок растет крайне медленно. Даже 1 сентября рекордов ждать не стоит».

При этом похожая ситуация наблюдается несколько лет к ряду. И даже если не брать пандемийный 2020-й с его локдауном, то мы увидим, что и во вполне благополучном 2019-м, и сейчас средний балл пробок в городах-миллионниках по рабочим дням с 7 до 22 часов в первой половине августа и первой половине сентября 2019 года вырастает примерно на 0,7 балла.

При этом Москва в этом смысле далеко не на первом месте. Так, в этом году уровень пробок летом по сравнению с весной в Первопрестольной сократился на 1,12 балла. А вот в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Уфе, Екатеринбурге и Волгограде этот показатель был меньше единицы: то есть пробки и заторы в этих городах можно считать «вечными».

Другое дело, что в столице России даже некоторое снижение летнего трафика ни о чем не говорит: 9-и и10-бальные пробки тут, благодаря необдуманной транспортной политике властей, явление регулярное в любое время года.