Минтранс придумал, как можно будет бесплатно ездить по платным дорогам

Среди интересных для водителя новелл, содержащихся в документе, стоит назвать перечень случаев, когда он может требовать от оператора платной трассы «безвозмездного оказания услуги», или «соразмерного уменьшения стоимости услуг», или «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг». Фактически бесплатно проехать по платной трассе можно будет, если автомобилист обнаружит «недостатка платной услуги» или зафиксирует факт ее оказания «не в полном объеме».

Исходя из буквы этой нормы, получается, что если, например, на пункте оплаты возникла серьезная очередь и автовладелец лишился из-за нее возможности проехать по «платнику» с максимально разрешенной скоростью, он может рассчитывать на компенсацию своих временных потерь в денежной форме. Или когда на платной трассе машины не могут развить максимальную скорость вследствие затора, вызванного ремонтными работами. А уж если автомобиль получил повреждения, попав в аварию из-за, например, неубранной наледи на асфальте такой магистрали, — сам бог велел взыскать с оператора дороги материальный ущерб.

С другой стороны, новые правила развязывают руки владельцам платных дорог в сторону урезания прав автовладельцев. В частности, они будут не обязаны размещать на пунктах пропуска объявления об изменении тарифов на проезд. Кроме того, если вы, например, задолжали за проезд по одному «платнику», вас будут иметь право не пустить на другие платные магистрали. Не оплатил проезд, скажем, по М4 — перед тобой не откроется шлагбаум на М11, сообщает «Коммерсант».