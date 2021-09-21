Подмосковные «бетонки» продолжают оставаться «дорогами смерти»

Вообще, в 2021 году аварий на магистралях Подмосковья стало меньше: за прошедшие восемь месяцев количество серьезных ДТП уменьшилось на 8%. При этом раненых оказалось меньше на 11%, но количество погибших, напротив выросло на 3%.

Самыми «аварийными» месяцами, когда количество аварий несколько превысило значения предыдущего года, оказались апрель и май — видимо, сказался выезд на дороги подрастерявших навыки вождения «подснежников».

Сложной остается ситуация на «бетонках». Здесь общее количество ДТП за восемь месяцев снизилось, количество погибших не изменилось, однако тяжесть последствий ДТП возросла. Это связано, в первую очередь, с серьезными «грузовыми» происшествиями: в августе из 15 погибших на бетонных трассах 9 ушли из жизни из-за лобовых столкновений с грузовиками!

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», по дорогам всей России, а не только Подмосковья колесят грузовики-убийцы. Увы, но сейчас владельцы большегрузов готовы посадить за руль любого, кто не будет жаловаться на нищенскую зарплату, постоянные штрафы и убитую технику. Итоги подобного подхода, как мы прекрасно видим по опубликлванной статистике, печальны…