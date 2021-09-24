Водителей, не оплативших проезд по ЦКАД, начнут вызывать в суд

С момента открытия ЦКАД Ространснадзор вынес свыше 37 000 постановлений на общую сумму более 70 млн. рублей. Тем, кто не оплатил проезд даже после получения штрафа, ведомство начало направлять досудебные претензии — это коснулось водителей, чья задолженность превысила 3000 рублей. К слову, самый крупный на сегодня долг «висит» на одной транспортной компании — за грузовик, наездивший по кольцу на 100 000 целковых.

Теперь должникам необходимо оплатить не только сам проезд, но и штраф, который в соответствии со ст. 12.21.4 КоАП составляет от 1500 до 5000 рублей в зависимости от категории транспортного средства. Погасить задолженность без постановлений можно в течение первых 20 дней после поездки. И даже позже (до 60 дней) — в таком случае штраф автоматически отменится.

Поскольку ранее системы безбарьерного взимания платы в России не применялись, процедура взимания долгов толком не налажена. По мнению экспертов, ее необходимо упростить, внеся соответствующие поправки в закон — чтобы штрафовать водителей за неоплату проезда по скоростным магистралям так же, как за превышение скорости или нарушение разметки — то есть автоматически, без обращений в суд.