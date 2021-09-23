5 ситуаций, когда гаишник, останавливая водителя, подставляет его под штраф

Чаще всего полицейские устраивают свои временные пикеты для проверок документов водителей на обочинах, островках безопасности и тому подобных местах. При этом шоферам предлагается, по взмаху полосатого жезла, парковаться там же, где устроился и экипаж ДПС. На той же обочине (реже — на «выделенке»). И довольно часто свою «засаду» сотрудники полиции организуют в поле зрения стационарной камеры автоматической фиксации. Им же плевать, где стоять — их же не оштрафуют потом.
А всех «рулевых», дисциплинированно припарковавшихся по требованию инспекторов ГИБДД для банальной проверки документов, но нарушивших ради этого ПДД, потом накажут за езду по обочине. Или «за выделенку» — в зависимости от места, где все происходит. Самое печальное, что оспорить такой штраф — крайне сложно. Из-за 1500 «деревянных» по ст. 12.5 КоАП РФ «за обочину», мало кто решится на длительные мытарства по закоулкам судебной системы.
Поэтому, если видите, что придорожный полицейский приглашает вас заторомзить «под штраф» с камеры, не останавливайтесь прямо возле него, а сделайте это значительно дальше по дороге — в тылу рубежа фиксации нарушений ПДД. А гаишник пусть сам к вашей машине топает…
По той же схеме развиваются дела, если служивые остановили вашу машину на «островке безопасности». При наличии камеры в непосредственной близи от этого места, вы неизбежно получите «письмо счастья» на 500 ₽ по ст. 12.19 КоАП.
Также автовладелец будет «обилечен» в камерно-автоматическом режиме, если по взмаху полицейского жезла «ломанется» проходить проверку документов к обочине из второго-третьего ряда многополосной магистрали. При условии, что в процессе съезда ему придется пересечь сплошную линию разметки, а ее контролирует камера.
Кто-то может возразить, что полицейские не дураки: сами под камерами не останавливаются и других водителей делать это не вынуждают. Да, они, как правило, не дураки. Им просто глубоко плевать на автомобилистов, которых они тормозят для проверки документов. И на то, что с теми будет потом.
Именно по это причине они вполне могут остановить показавшуюся подозрительной машину прямо на проезжей части в районе, где ездит «паркон», контролирующий правила стоянки. В результате водитель вполне может получить штраф за неоплату парковки. Практика показывает, что подобные штрафы «прилетают» даже тем, чью машину угораздило стоять в пробке перед автомобилем-«парконом»! В Москве опротестовать 5000 ₽ штрафа за такое «правонарушение» практически нереально.
Часто бывает, что особо «жадные» гаишники останавливают для проверки документов одновременно столько машин, что на обочине места для них не хватает, и они паркуются прямо в правой крайней полосе. Если кто-то из едущих по трассе не успеет вовремя заметить такое препятствие и врежется в него, он не только будет считаться виноватым в ДТП, но и вполне может получить штраф по ст. 12.15 КоАП на 1500 рублей.
По аналогичной схеме окажется «крайним» водитель, который въедет в резко затормозившую впереди идущую по скоростной трассе машину, когда ее внезапно пригласит на обочину сотрудник ДПС. Последствия для бедолаги-автовладельца в этом случае все те же: штраф в 1500 рублей и статус виновника ДТП.