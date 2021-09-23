5 ситуаций, когда гаишник, останавливая водителя, подставляет его под штраф

фото АвтоВзгляд
Обидно получить штраф за несовершенное нарушение ПДД. Но вдвойне обиднее понести незаслуженное наказание фактически за то, что выполнял указания сотрудника ГИБДД. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о вариантах такого рода гаишных «подстав».
Максим Строкер

Чаще всего полицейские устраивают свои временные пикеты для проверок документов водителей на обочинах, островках безопасности и тому подобных местах. При этом шоферам предлагается, по взмаху полосатого жезла, парковаться там же, где устроился и экипаж ДПС. На той же обочине (реже — на «выделенке»). И довольно часто свою «засаду» сотрудники полиции организуют в поле зрения стационарной камеры автоматической фиксации. Им же плевать, где стоять — их же не оштрафуют потом.

А всех «рулевых», дисциплинированно припарковавшихся по требованию инспекторов ГИБДД для банальной проверки документов, но нарушивших ради этого ПДД, потом накажут за езду по обочине. Или «за выделенку» — в зависимости от места, где все происходит. Самое печальное, что оспорить такой штраф — крайне сложно. Из-за 1500 «деревянных» по ст. 12.5 КоАП РФ «за обочину», мало кто решится на длительные мытарства по закоулкам судебной системы.

Поэтому, если видите, что придорожный полицейский приглашает вас заторомзить «под штраф» с камеры, не останавливайтесь прямо возле него, а сделайте это значительно дальше по дороге — в тылу рубежа фиксации нарушений ПДД. А гаишник пусть сам к вашей машине топает…

фото МВД

По той же схеме развиваются дела, если служивые остановили вашу машину на «островке безопасности». При наличии камеры в непосредственной близи от этого места, вы неизбежно получите «письмо счастья» на 500 ₽ по ст. 12.19 КоАП.

Также автовладелец будет «обилечен» в камерно-автоматическом режиме, если по взмаху полицейского жезла «ломанется» проходить проверку документов к обочине из второго-третьего ряда многополосной магистрали. При условии, что в процессе съезда ему придется пересечь сплошную линию разметки, а ее контролирует камера.

Кто-то может возразить, что полицейские не дураки: сами под камерами не останавливаются и других водителей делать это не вынуждают. Да, они, как правило, не дураки. Им просто глубоко плевать на автомобилистов, которых они тормозят для проверки документов. И на то, что с теми будет потом.

фото МВД

Именно по это причине они вполне могут остановить показавшуюся подозрительной машину прямо на проезжей части в районе, где ездит «паркон», контролирующий правила стоянки. В результате водитель вполне может получить штраф за неоплату парковки. Практика показывает, что подобные штрафы «прилетают» даже тем, чью машину угораздило стоять в пробке перед автомобилем-«парконом»! В Москве опротестовать 5000 ₽ штрафа за такое «правонарушение» практически нереально.

Часто бывает, что особо «жадные» гаишники останавливают для проверки документов одновременно столько машин, что на обочине места для них не хватает, и они паркуются прямо в правой крайней полосе. Если кто-то из едущих по трассе не успеет вовремя заметить такое препятствие и врежется в него, он не только будет считаться виноватым в ДТП, но и вполне может получить штраф по ст. 12.15 КоАП на 1500 рублей.

По аналогичной схеме окажется «крайним» водитель, который въедет в резко затормозившую впереди идущую по скоростной трассе машину, когда ее внезапно пригласит на обочину сотрудник ДПС. Последствия для бедолаги-автовладельца в этом случае все те же: штраф в 1500 рублей и статус виновника ДТП.

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23 сентября 2021
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