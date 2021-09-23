5 ситуаций, когда гаишник, останавливая водителя, подставляет его под штраф

Чаще всего полицейские устраивают свои временные пикеты для проверок документов водителей на обочинах, островках безопасности и тому подобных местах. При этом шоферам предлагается, по взмаху полосатого жезла, парковаться там же, где устроился и экипаж ДПС. На той же обочине (реже — на «выделенке»). И довольно часто свою «засаду» сотрудники полиции организуют в поле зрения стационарной камеры автоматической фиксации. Им же плевать, где стоять — их же не оштрафуют потом.

А всех «рулевых», дисциплинированно припарковавшихся по требованию инспекторов ГИБДД для банальной проверки документов, но нарушивших ради этого ПДД, потом накажут за езду по обочине. Или «за выделенку» — в зависимости от места, где все происходит. Самое печальное, что оспорить такой штраф — крайне сложно. Из-за 1500 «деревянных» по ст. 12.5 КоАП РФ «за обочину», мало кто решится на длительные мытарства по закоулкам судебной системы.

Поэтому, если видите, что придорожный полицейский приглашает вас заторомзить «под штраф» с камеры, не останавливайтесь прямо возле него, а сделайте это значительно дальше по дороге — в тылу рубежа фиксации нарушений ПДД. А гаишник пусть сам к вашей машине топает…