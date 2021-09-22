Как из-за проблем с женой судебные приставы лишают водителей «прав»

Накладывают ограничение действия водительского удостоверения только судебные приставы — по собственной инициативе или по заявлению взыскателя долга. Но интересно, что такая мера может быть применена не ко всем. «Иммунитет» имеют граждане, для которых автомобиль — источник основного заработка или единственный возможный способ передвижения (в отсутствие по месту жительства общественного транспорта), а также инвалидов и тех, кто их перевозит.

Кроме того, приставы не обращаются к этой мере, если сумма долга по административным штрафам не превышает 10 000 рублей, или должнику официально дали отсрочку. Что же касается сроков, то их в случае ограничения действия «прав» нет: правонарушителя допускают к рулю, когда он погашает задолженность и оповещает об этом судебных приставов. То есть может пройти как месяц, так и двадцать лет — все зависит от самого водителя.

Еще один важный нюанс — «права», то есть карточку, у автомобилиста никто не забирает, она остается у него. И если водитель вопреки постановлению продолжит «рулить» и попадется гаишникам, которые решат «пробить» его удостоверение, он «попадет» на обязательные работы сроком до 50 часов или лишится (на этот раз именно лишится) «прав» на срок до 12 месяцев. Такие меры прописаны в статье 17.17 КоАП, вступившей в силу тогда же, в 2016-м.