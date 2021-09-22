Как из-за проблем с женой судебные приставы лишают водителей «прав»

— Я провел за «баранкой» тридцать лет: за это время ни разу не садился за руль подшофе, не совершал никаких грубых правонарушений, даже разметку всегда соблюдал, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» читатель, которого внезапно и, по его мнению, совершенно незаконно лишили водительского удостоверения. От судей, подыгрывающих ГИБДД, можно ожидать чего угодно, а потому мы заинтересовались этой историей и решили во всем разобраться.
Правда, разбираться было не в чем. Оказалось, что Фемида и гаишники здесь не причем — постановление вынесли судебные приставы. Да и никакие нарушения ПДД тоже не имели места: наш герой потерял возможность управления автомобилем из-за неуплаты алиментов, которые копились на протяжении многих лет. Иными словами, выяснилось, что речь идет не о лишении «прав», а об ограничении их действия.
Наш читатель, как и подавляющее большинство граждан, не силен в юридических тонкостях, а потому он и не смог разобраться в ситуации без посторонней помощи. А сколько еще водителей попадают в похожие истории, не представляя, как из них выпутаться? Считаем необходимым напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто не знал, о том, что же такое ограничение действия «прав», как его снять и о чем важно помнить, чтобы такого никогда не случилось.
Такая мера, как ограничение действия водительского удостоверения, вступила в силу в январе 2016-го — она введена Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исполнительном производстве“ и отдельные законодательные акты РФ». Согласно ст. 67, временное ограничение распространяется на все виды транспорта: автомобили, грузовики, мотоциклы, воздушные и морские суды.
В следующем пункте перечисляются причины, по которым водителя могут «ограничить в правах». К таковым, помимо неуплаты алиментов, относятся долги по возмещениям вреда (здоровью, в связи с потерей кормильца, причиненных преступлением), несоблюдение требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также «просроченные» административные штрафы.
Накладывают ограничение действия водительского удостоверения только судебные приставы — по собственной инициативе или по заявлению взыскателя долга. Но интересно, что такая мера может быть применена не ко всем. «Иммунитет» имеют граждане, для которых автомобиль — источник основного заработка или единственный возможный способ передвижения (в отсутствие по месту жительства общественного транспорта), а также инвалидов и тех, кто их перевозит.
Кроме того, приставы не обращаются к этой мере, если сумма долга по административным штрафам не превышает 10 000 рублей, или должнику официально дали отсрочку. Что же касается сроков, то их в случае ограничения действия «прав» нет: правонарушителя допускают к рулю, когда он погашает задолженность и оповещает об этом судебных приставов. То есть может пройти как месяц, так и двадцать лет — все зависит от самого водителя.
Еще один важный нюанс — «права», то есть карточку, у автомобилиста никто не забирает, она остается у него. И если водитель вопреки постановлению продолжит «рулить» и попадется гаишникам, которые решат «пробить» его удостоверение, он «попадет» на обязательные работы сроком до 50 часов или лишится (на этот раз именно лишится) «прав» на срок до 12 месяцев. Такие меры прописаны в статье 17.17 КоАП, вступившей в силу тогда же, в 2016-м.