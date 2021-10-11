Столичные власти запретили ездить транзитом и парковаться в «Москва-Сити»

Фото: phonoteka.org.
С 22 октября изменится схема движения в деловом районе «Москва-Сити». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», к каждой башне будет вести конкретный въезд, а транзитный проезд через деловой центр запретят. Как, впрочем, и наземную парковку транспорта.
Алексей Кованов

Теперь возле каждой высотки станет работать краткосрочная стоянка и так называемая зона kiss&ride — это полосы, где автомобили смогут парковаться только для посадки и высадки пассажиров не более чем на пять минут.

В свою очередь, с 25 октября на двух прилегающих улицах — Тестовской и в 1-м Красногвардейском проезде — заработают выделенные полосы для общественного транспорта. «Добираться до комплекса на общественном транспорте станет еще быстрее», — комментирует нововведения столичный Дептранс.

Также чиновники уточняют, что все новвоведения затеваются ради пешеходов: благодаря новым пешеходжным зонам и переходам, их путь станет безопаснее, плюс новая организация пространства облегчик поиск заказанного такси.

Кстати, что касается пешеходов. Недавно эесперты назвали самые «аварийные» часы для этой категории участников дорожного движения.

парковка, платная парковка, безопасность дорожного движения, дорога
11 октября 2021
481