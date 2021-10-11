Столичные власти запретили ездить транзитом и парковаться в «Москва-Сити»

Теперь возле каждой высотки станет работать краткосрочная стоянка и так называемая зона kiss&ride — это полосы, где автомобили смогут парковаться только для посадки и высадки пассажиров не более чем на пять минут.

В свою очередь, с 25 октября на двух прилегающих улицах — Тестовской и в 1-м Красногвардейском проезде — заработают выделенные полосы для общественного транспорта. «Добираться до комплекса на общественном транспорте станет еще быстрее», — комментирует нововведения столичный Дептранс.

Также чиновники уточняют, что все новвоведения затеваются ради пешеходов: благодаря новым пешеходжным зонам и переходам, их путь станет безопаснее, плюс новая организация пространства облегчик поиск заказанного такси.

Кстати, что касается пешеходов. Недавно эесперты назвали самые «аварийные» часы для этой категории участников дорожного движения.