Россияне бросились скупать автомобили Geely, испугавшись очередного подорожания

Бестселлером вновь оказался компактный кроссовер Geely Coolray, завоевавший признание немногим меньше 1 100 человек.

Вторым по популярности стал Atlas, нашедший 1 022 новых хозяина. Но, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве марки, продажи «Атласа» вскоре будут остановлены. Вероятно, после того, как россияне раскупят кроссоверы, оставшиеся на складских площадках. Модель постепенно вытесняет обновленец с приставкой Pro, пусть и с более дорогим прайсом. Хотя тотальное подорожание автомобилей на рынке, вызванное дефицитом, наверняка поспособствует тому, что на недешевую новинку все больше начнут обращать внимание потребители.

Впрочем, в следующем году китайцы обещают представить Atlas Pro в более дешевом исполнении, но уже без полного привода и гибридной силовой установки. А вместе с тем и новейший большой кроссовер KX11, который ворвется в ранее неосвоенный Geely сегмент D-SUV.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему китайцы стали резко и до неприличия задирать цены на свои автомобили. И дело тут не только в столь неблагоприятно сложившейся ситуации на рынке.