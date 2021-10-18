Зачем власти Подмосковья оборудуют деревенские дороги биотуалетами, видеокамерами и шлагбаумами

А если быть уж совсем точными, то счастье улыбнется только одной улице Утренней, да и то только одному ее, как утверждает ресурс RosTender.info, «уч-1». Здесь, сообщает источник, подрядчик, который выиграет тендер, проведет работы над асфальтобетонным проездом, установит бордюрный камень, системы видеонаблюдения и электроснабжения. А заодно проложит велодорожку, поставит биотуалеты и… шлагбаумы. При этом все это великолепие порадует местных жителей уже к середине декабря 2021-го года!

Но за что же, спросите вы, такие подарки судьбы ценою в 222 млн. рублей какой то одной подмосковной улочке? Мы рассеем ваше недоумение, сообщив, ул. Утренняя расположена в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области. И именно здесь расположено любимое детище губернатора МО г-на Воробьева — престижная «Гимназия им. Примакова».

Более того: для удобства обучающихся здесь детей и их родителей, одним капремонтом ул. Утренняя дело не обойдется. Это лишь фрагмент большогой реконструкции, итогом которой станет строительство путепровода через Рублево-Успенское шоссе, который обеспечить подъезд к деревне Раздоры и все той же гимназии. Для чего, в том числе, планируется изъятие земельных участков.