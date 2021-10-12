Чем удивляет и поражает обновленный кроссовер Renault Arkana

Успех того или иного продукта во многом зависит от правильного позиционирования и точного определения потребностей целевой аудитории. В этом направлении французы проделали огромную работу, что, в конечном счете, и принесло свои плоды. Составляя портрет потенциального покупателя Arkana, в компании Renault представляли активного и молодого горожанина, который особенно ценит индивидуальность и современные технологии.
Понимая, что технологии — это не только ценность, но и тренд, компания Renault представила и даже уже начала реализовывать новую глобальную стратегию Renaulution. Ее суть заключается в обновлении продуктовой линейки с фокусом на технологии, что приведет к повышению имиджа и позиционирования бренда в будущем. Нужно ли это потребителю? Как показывает статистика продаж в России, нужно. Ведь если брать ту же «Аркану», то по итогам 2020 года 54% всего объема продаж модели пришлось именно на верхние, самые богатые комплектации.
ШИРОКИЙ ВЫБОР
Поскольку покупатели проявляют высокий интерес к серьезному «вооружению», французы поспешили ввести две новые солидные комплектации для российской Arkana. Первая — это лимитированная серия Pulse. Внешне автомобили сей версии отличают контрастные черные детали: крыша, 17-дюймовые «колеса» и боковые зеркала. А довершает стильный спортивный образ заводская тонировка задних стекол. Предусмотрен и насыщенный синий цвет кузова, подчеркивающий озорной характер кросса-купе.
То же настроение прослеживается и в интерьере Renault Arkana Pulse: полностью черный салон с яркими красными акцентами, вставки под карбон, алюминиевые накладки на педали, хромированные — на пороги. Из прочих особенностей — перелицованный блок клавиш обогрева задних кресел и электрохромное салонное зеркало. Нельзя не отметить и премиальную аудиосистему Bose с восемью динамиками, которая обеспечивает чистый и насыщенный звук.
Серьезные изменения коснулись и топовой комплектации Prime 2021 модельного года. Именно она является самой «нафаршированной», если не считать лимитированную Pulse. Какие у нее отличительные особенности? Двухцветная кожаная обивка сидений с перфорацией и тиснением с надписью ARKANA на спинках кресел, прострочка на передних и задних дверях, камеры кругового обзора, мониторинг мертвых зон. И, опять же — аудиокомплекс Bose и тонировка.
Из прочих новшеств — хромированные элементы декора: окантовка ручек дверей, подрулевого переключателя, селектора привода. Можно приобрести и стайлинг-пакет «Дизайн», включающий черную окраску крыши, 17-дюймовых легкосплавных дисков и потолка в салоне. Для исполнения Prime, как и для предыдущей версии Style, доступны декоративные серые вставки на центральной панели и передних дверях. К слову о колерах: насыщенный синий цвет кузова, как у «Пульса», отныне можно заказать в любой комплектации.
СМАРТФОН КАК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Особое внимание следует уделить сервисам Renault Connect, которые доступны на всех купе-кроссоверах Arkana с мультимедиа-комплексом Easy Link, проданных после 11 марта 2021 года. Если вкратце, то это — возможность управлять некоторыми системами автомобиля дистанционно, с помощью смартфона. Нужно лишь установить мобильное приложение MY Renault и синхронизировать его с машиной.
К каким конкретно функциям открывает доступ Renault Connect? Отпирание и запирание замков дверей и багажника, запуск двигателя с активацией климатической системы, отслеживание местоположение автомобиля и его текущего пробега. А если в машине установлена штатная навигация, то владелец, помимо прочего, может получать актуальную информацию о дорожной ситуации, стоимости топлива на АЗС, погоде в точке назначения, а также строить пешеходные маршруты до машины и делиться геолокацией. И все это — совершенно бесплатно в течение первых трех лет.
Важно, что Renault Connect — это собственная разработка компании, представляющая собой заводское решение. В отличие от аналогичных сторонних сервисов, которые устанавливаются уже после покупки автомобиля, она гарантирует высокий уровень безопасности. К тому же Renault Connect использует для передачи данных не общедоступную сеть Интернет, а защищенный канал с «облаком» через SIM-чип, встроенный в телематический блок машин.
КРЕПКОЕ СЕРДЦЕ
Впрочем, Arkana привлекает не только броской внешностью и богатым оснащением — она может похвастать и надежными силовыми агрегатами. На выбор покупателя предлагается два мотора: 114-сильный атмосферник в 1,6 литра и турбодвигатель TCe в 150 л. с. Младший может работать как с пяти- и шестиступенчатыми «механиками», так и с вариатором. Старшему же положен исключительно CVT X-Tronic.
Любопытно, что хотя многие россияне по-прежнему относятся к связкам турбированных моторов и вариаторов с недоверием, на таких модификациях останавливается почти половина покупателей Renault Arkana. А все потому, что их прочность подтверждена и опытом реальных владельцев из разных уголков России, и специальными тестами, в ходе которых кроссоверы прошли порядка 11 000 км при экстремально низких температурах (от −37 до −58 °C).
ФОРМУЛА УСПЕХА
Однако и на этом список достоинств Renault Arkana не заканчивается. Как тут не упомянуть интеллектуальный полный привод, внушительный дорожный просвет в 205 мм, вместительный грузовой отсек (508 л при поднятых спинках задних сидений) с солидным проемом, «всеядную» ходовую, проглатывающую и мелкие, и более крупные неровности, понятную «рулежку» с довольно информативной «баранкой». И, конечно, стоимость.
Сегодня Renault Arkana предлагается по цене от 1 306 000 рублей, что в нынешних условиях — очень привлекательное предложение. Незаурядный внешний вид, широкий ассортимент доступных модификаций и комплектаций, проверенные силовые агрегаты, инновационный сервис Renault Connect, достойная динамика, практичность, экономичность — Renault Arkana сочетает в себе все самое необходимое для повседневной эксплуатации автомобиля. Потому его и покупают, ведь никто из конкурентов сегодня не сделает более привлекательное предложение.