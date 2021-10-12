Чем удивляет и поражает обновленный кроссовер Renault Arkana

Успех того или иного продукта во многом зависит от правильного позиционирования и точного определения потребностей целевой аудитории. В этом направлении французы проделали огромную работу, что, в конечном счете, и принесло свои плоды. Составляя портрет потенциального покупателя Arkana, в компании Renault представляли активного и молодого горожанина, который особенно ценит индивидуальность и современные технологии.

Понимая, что технологии — это не только ценность, но и тренд, компания Renault представила и даже уже начала реализовывать новую глобальную стратегию Renaulution. Ее суть заключается в обновлении продуктовой линейки с фокусом на технологии, что приведет к повышению имиджа и позиционирования бренда в будущем. Нужно ли это потребителю? Как показывает статистика продаж в России, нужно. Ведь если брать ту же «Аркану», то по итогам 2020 года 54% всего объема продаж модели пришлось именно на верхние, самые богатые комплектации.