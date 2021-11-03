«Автодор» рассказал, как идет строительство грандиозного «платника» М12

Фото: Автодор.
Сегодня ключевой проекто госкомпании «Автодор» — это новая скоростная трасса М12 Москва—Казань, которая, как известно, в итоге протянется до Екатеринбурга. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как движется процесс возведения будущего «платника».
Алексей Кованов

Итак, на будущей трассе М12 сейчас сосредоточено более 4 600 единиц дорожно-строительной техники — это более 80% всего объема самосвалов, катков и прочих бульдозеров, что будет вообще задействовано для строительства будущего «платника». Строителей привлечено более 12 000 человек. В пиковый период количество трудовых ресурсов возрастет до 20 000.

Кроме того, на технологических площадках накоплено более 3,5 миллионов тонн щебня и 3 миллиона тонн песка. Их планируется использовать для устройства подушки дорожного полотна. Всего для строительства уйдет 10 миллионов тонн песка и 14 миллионов тонн щебня, в том числе — для производства асфальтобетонной смеси.

Кстати, буквально недавно был проложен первый километр трассы М12, а уже сейчас на различных участках возведено пять понтонных переправ. Дорожники трудятся, не покладая рук. Причем на строительных площадках появились 22 завода по производству бетона и асфальтобетона.

платные дороги, дорога
3 ноября 2021
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