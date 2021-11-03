«Автодор» рассказал, как идет строительство грандиозного «платника» М12

Итак, на будущей трассе М12 сейчас сосредоточено более 4 600 единиц дорожно-строительной техники — это более 80% всего объема самосвалов, катков и прочих бульдозеров, что будет вообще задействовано для строительства будущего «платника». Строителей привлечено более 12 000 человек. В пиковый период количество трудовых ресурсов возрастет до 20 000.

Кроме того, на технологических площадках накоплено более 3,5 миллионов тонн щебня и 3 миллиона тонн песка. Их планируется использовать для устройства подушки дорожного полотна. Всего для строительства уйдет 10 миллионов тонн песка и 14 миллионов тонн щебня, в том числе — для производства асфальтобетонной смеси.

Кстати, буквально недавно был проложен первый километр трассы М12, а уже сейчас на различных участках возведено пять понтонных переправ. Дорожники трудятся, не покладая рук. Причем на строительных площадках появились 22 завода по производству бетона и асфальтобетона.