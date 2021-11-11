В Москве придумали, как на 80% снизить количество наездов на пешеходов

Фото: Дептранс.
На Болотниковской улице российской столицы появился пешеходный переход со странноватым названием iCrosswalk (хотя компания Apple, что выпускает iPhone и другие продукты с приставкой «ай», к нему отношения не имеет). Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, в чем инновационность этой «зебры».
Алексей Кованов

Эта система устроена так, чтобы максимально «подсветить» пешехода, выходящего на проезжую часть. При приближении человека, устройство рассчитывает его траекторию, чтобы включить сигнальные огни, зажечь табло «Пропустите пешехода» и прожекторы освещения.

По уверениям столичного Дептранса, такой современный переход позволяет снизить вероятность возникновения аварии с участием пешехода более чем на 80%. И это, безусловно, хорошо.

А вот другое решение столичных властей — в пику автомобилистам. На этот раз речь идет о снижении порога максимально разрешенной скорости в центре столицы, сообщает портал «АвтоВзгляд».

пешеходы, безопасность дорожного движения, ДТП, дорога
11 ноября 2021
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