Трасса М4 «Дон» станет безопаснее и богаче на камеры ГИБДД

Поворот был закрыт из-за роста аварийности на этом участке: за прошедшие месяцы 2021 года, когда водители совершали маневр поворота, аварии унесли жизни троих человек. Кроме того, в опасном месте также разворачивался школьный автобус, что противоречило всем нормативам.



Во избежание резонансных ДТП, в том числе с участием школьного автобуса, теперь на 1024-м километре нанесена сплошная разделительная линия разметки, а также установлены камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Кстати, пользователи соцсетей напомнили о постоянных столкновениях на проблемном участке и высказались в поддержку перекрытия разворота.

При этом для доступности жителей хутора Новоперсиановский сохраняется разворот на 1023-м километре по направлению из Москвы в сторону Ростова-на-Дону, который обеспечивает въезд жителей в хутор Новоперисановский со стороны Ростова-на-Дону.

И продолжая тему платных дорог. Одним из наиболее масштабных сооружений, что будут возведены при строительстве будущей трассы М12, станет вантовый мост через реку Ока. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», его первые элементы недавно доставили на место проведения работ.