На трассе М12 укладывают экспериментальные «стальной асфальт» и «металлическую щебенку»

Фото: Автодор.
При строительстве будущей платной автомагистрали М12 на одном из участков во Владимирской области дорожники в качестве эксперимента решили добавить в состав асфальтобетона вторичные материалы металлургического производства. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, чем такой «стальной асфальт» отличается от обычного.
Алексей Кованов

Применение отходов металлургии (это, в первую очередь, попутная продукция доменного и сталеплавильного производств) позволит снизить образование на дороге колей. Так ли это, на практике удастся проверить после запуска движения по трассе М12.

Целью применения вторичных материалов металлургического производства стояла не только задача снижения экологической нагрузки на окружающую среду, но и повышения эксплуатационных характеристик покрытия, а именно — устойчивости к колееобразованию, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» представитель «Автодора».

В госкомпании отмечают, что асфальтобетон из продуктов доменного производства металлургии использовался ранее и в СССР, а сейчас — широко востребован во многих странах. А вот использование щебня (!) из вторичных материалов сталеплавильного производства является новшеством.

А еще добавим, что одним из наиболее масштабных сооружений, что будут возведены при строительстве будущей трассы М12, станет вантовый мост через реку Ока. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первые элементы строения недавно доставили на место проведения работ.

технология, платные дороги, дорога
21 декабря 2021
339