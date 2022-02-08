Автодор пообещал досрочно запустить новый обход Владимира

Сейчас любое ДТП мгновенно парализует узкий участок «горьковки», а сама дорога находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Однако расширять и реконструировать проблемную «двухполоску» власти не планируют, так как вскоре у трассы М7 появится платная альтернатива — магистраль М12.

Новый «платник» пройдет буквально в нескольких десятках метров от южного обхода Владимира и, соответственно, переключит на себя часть трафика с трассы М7. Притом случится это событие досрочно.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в планах строителей М12 уже в IV квартале 2022 года запустить рабочее движение по 17-и из 37-и километров второго этапа М12 — этот отрезок как раз продублирует двухполосную часть старой владимирской объездной.

Кстати, сквозной технологический проезд по всем 811 километрам трассы М12 будет организован до конца наступившего года. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что означает термин «технологический проезд».