Объявлено, где на новой трассе М12 будут построены развязки

В Нижегородской области идет возведение трех объектов. На пересечении с региональной дорогой около поселка Мухтолово, а также на месте будущей «втречи» с Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов». Еще одна развязка будет построена на пересечении с дорогой «Работки — Порецкое» рядом с городом Сергач.

В Чувашской республике строители трудятся на двух точках. Недалеко от города Шумерля на пересечении с межрегиональной дорогой «Чебоксары — Сурское» запроектирована развязка по типу «клевер». Кроме того, на пересечении с межрегиональной дорогой А-151 «Цивильск — Ульяновск» рядом с городом Канаш забивают пробные сваи и ведут земляные работы.

В республике Татарстан работы ведутся в трех местах. На пересечении с федеральной дорогой Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск», межрегиональной дорогой «Казань — Ульяновск — Камское Устье» и трассой «Столбище — Атабаево». Всего в республике на М-12 запроектировано шесть развязок.

Между тем, Автодор пообещал досрочно запустить новый обход Владимира. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новая четырехполосная дорога станет дублером длинного двухполосного отрезка, что является частью южного обхода города Владимир.