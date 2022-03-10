На трассе М4 «Дон» начинается грандиозная реконструкция

Итак, в апреле 2022 года планируется приступить к работам на участке с 819 до 860 км автомобильной дороги в Чертковском районе Ростовской области. Завершить реконструкцию участка планируется до конца 2022 года, притом после ремонта он останется бесплатным.

Дорожники восстановят покрытие проезжей части, заменят конструкции обочины, проведут устройство остановочной полосы, системы поверхностного водоотвода и выполнят другие дороги.

Кроме этого, в 2022 году на М4 проведут ремонт в Чертковском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области (801–819 км, 950–974 км, 982–1007 км).

Также предусмотрены «предупредительные» работы на семи искусственных сооружениях: мостах через Суходол на 868 и 874-м км (оба направления), через р. Северский Донец на 930-м км (прямое направление), мосту через р. Дон на 1061-м км (обратное направление), а также путепроводах на 990, 1000 и 1060-м км. Вдобавок запланирован ремонт путепровода на 1074-м км.

Кстати, стоимость проезда по платным дорогам могут снизить из-за украинского кризиса. Во всяком случае, транспортники попросили власти РФ снизить финансовую и бюрократическую нагрузку на хозяев грузовиков в связи с санкциями, наложенными на Россию, сообщает портал «АвтоВзгляд».