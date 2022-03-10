Стоимость проезда по платным дорогам могут снизить из-за украинского кризиса

Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики обратился с письмом в правительство РФ. В нем констатируется тяжелая ситуация в отрасли из-за введения международных антироссийских санкций из-за кризиса на Украине. В связи с ней, организация просит оказать господдержку перевозчикам. Среди мер в этом направлении упоминаются снижение цен за проезд по платным магистралям, включая ЦКАД, мраторий на изменение этих тарифов, а также сдерживание темпов увеличения стоимости топлива.

Параллельно Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) обратилась к властям с предложением заморозить на два года индексацию платежей в госсистеме «Платон», которая собирает с грузоперевозчиков деньги за проезд по федеральным трассам.

Кроме того, ассоциация хочет продления периода действия диагностических карт, выданных до 22 февраля 2022 года на срок вплоть до 1 марта 2023 года. Помимо этого, московским властям предлагается отменить ночные пропуска для грузовиков на въезд в столицу и требование подключать грузовой транспорт к столичной навигационной системе для оформления дневных грузовых пропусков.