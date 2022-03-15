Объявлено, когда автомобилисты вновь смогут беспрепятственно проезжать российско-белорусскую границу

Впрочем, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, проведя переговоры со своим российским коллегой, руководителем правительства России Михаилом Мишустиным, заявил, что сохраняющиеся ковидные ограничения на границе — это анахронизм.

- Как мы были совсем недавно проинформированы, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в определенный бюрократический процесс. Но я попросил Михаила Владимировича Мишустина, чтобы сделать это быстро, — отметил белорусский премьер.

По его словам, московская сторона пообещала принять необходимые решения максимально быстро.Так что нормальное автомобильное сообщение между двумя соседними странами может возобновиться в ближайшие недели.

Кстати, некоторое время назад «Автодор» ввел в эксплуатацию новый участок трассы М1. Как там теперь организовано движение и о чем важно помнить, выезжая на Минское шоссе, рассказывает портал «АвтоВзгляд».