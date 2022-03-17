Автомобилисты снова могут свободно проезжать российско-белорусскую границу

Все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией будут сняты в полуночь с 17 на 18 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это значит, что теперь россияне смогут беспрепятсвенно выезжать к своим западным соседям, а не только на работу, лечение или для посещения родственников.

Кстати, тем, кто соберется из РФ в РБ, будет важно знать, что некоторое время назад «Автодор» ввел в эксплуатацию новый участок трассы М1. Как там теперь организовано движение и о чем важно помнить, выезжая на Минское шоссе, рассказывает портал «АвтоВзгляд».