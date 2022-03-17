Почему на трассе М12 не будет ни ям, ни выбоин

Так, первый этап строительства дороги протяженностью 80 км проходит от пересечения с трассой А108 «Московское большое кольцо» до пересечения с магистралью М7 «Волга». На этих 80 километрах будет построено сразу 29 искусственных сооружений: 24 моста и путепровода, 3 прохода для скота, 2 подземных пешеходных перехода. Сейчас работы ведутся на 27 объектах.

На основном ходу будущей магистрали сейчас продолжаются земляные работы: устройство насыпи, а также песчано-подстилающего слоя, укладка геодрены и планировка обочин.

Любопытно, что для верхнего слоя основания проезжей части используют асфальтобетонную смесь SP 32-Э, которая специально создана для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана на экстремальные нагрузки. А значит, на новом асфальте очень долго не появтся выбоины.

Кроме того, в состав смеси входит уникальное «вяжущее», которое было специально спроектировано под климатические условия Московской и Владимирской областей.

Кстати, обозреватель портала «АвтоВзгляд» своими глазами увидел, как движутся дорожные работы, а главное — узнал, почему новый автобан обязательно «поедет», несмотря на любые препоны и санкции.