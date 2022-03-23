Этим летом трасса М7 опять встанет в глухих заторах

На 243-м километре федеральной магистрали М7 во Владимирской области пройдет плановый ремонт четырехполосного моста через реку Арга. Путепровод, расположенный в деревне Сенино Ковровского района, будут латать на протяжении полугода — с апреля по сентябрь. На время ремонта проезжая часть будет сужена до двух полос.

Как отмечает упрдор «Москва — Нижний Новгород», на искусственное сооружение выпадают повышенные нагрузки: в сутки по мосту проезжает более 20 000 автомобилей, притом половина из них — тяжелые грузовики. По этой причине мост износился на 65% и откладывать работы просто нельзя.

И еще одно важное уведомление В ночные часы на трассе М7 «Волга» во Владимирской области по ночам сейчас регулярно ограничивают движение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем связаны «технологические» остановки транспорта.