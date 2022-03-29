Дорожники «замедлят» трассу М7 до 40 км в час

На 15-километровом участке со 118 по 133 километры трассы М7, что включает населенные пункты Липна и Петушки, снимут старый асфальт, усилят дорожную одежду, а в финале — уложат новое покрытие из износостойкого асфальтобетона. Более того, на самых разбитых отрезках дорожникам придется восстанавливать просевшее земляное полотно.

Любопытно, что ремонтировать «федералку» планируется буквально по кусочкам протяженностью по 1—3 километра. Считается, что такой подход растянет время ремонта, но зато уменьшит заторы.

В местах выполнения работ проезжую часть сузят до двух полос, а потому — ограничат скорость движения. В населенных пунктах трассу «замедлят» до 40 км/ч, а вне их — до 40 км/ч.

И еще. Вдобавок на 243-м километре М7 во Владимирской области пройдет плановый ремонт четырехполосного моста через реку Арга. Путепровод будут латать полгода — с апреля по сентябрь