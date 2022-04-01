Дорожники останутся без импортной техники, а мы — без дорог

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» своими глазами видел, что при возведении магистрали М12 применяется огромное количество разнообразных машин и механизмов, выпущенных за границей. Понятно, что через некоторое время им потребуется ремонт или замена.

В компании «Автодор» подсчитали, что порядка 35% парка их подрядчиков подлежит замене в течение ближайших пяти лет.

Впрочем, парк крупных игроков дорожной отрасли состоит в большей степени из новой техники ведущих мировых производителей. Поэтому переход на отечественные аналоги может быть поэтапным, а сейчас важно скоцентрироваться на сервисном обслуживании и производстве комплектующих в России.



Минпромторг ждет от компаний оперативной информации по поставкам техники и сервисному обслуживанию. Предполагается прописать номенклатуру запчастей, которые больше всего востребованы, чтобы дать заказ на них отечественным производителям.

Так что украинский кризис и западные санкции не должны повлиять на качество строящихся дорог.