Дорожники останутся без импортной техники, а мы — без дорог

Фото: Автодор.
Не секрет, что российские дорожники активно использовали технику импортного производства. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», им придется искать отечественные аналоги.
Алексей Кованов

Обозреватель портала «АвтоВзгляд» своими глазами видел, что при возведении магистрали М12 применяется огромное количество разнообразных машин и механизмов, выпущенных за границей. Понятно, что через некоторое время им потребуется ремонт или замена.

В компании «Автодор» подсчитали, что порядка 35% парка их подрядчиков подлежит замене в течение ближайших пяти лет.

Впрочем, парк крупных игроков дорожной отрасли состоит в большей степени из новой техники ведущих мировых производителей. Поэтому переход на отечественные аналоги может быть поэтапным, а сейчас важно скоцентрироваться на сервисном обслуживании и производстве комплектующих в России.

Минпромторг ждет от компаний оперативной информации по поставкам техники и сервисному обслуживанию. Предполагается прописать номенклатуру запчастей, которые больше всего востребованы, чтобы дать заказ на них отечественным производителям.

Так что украинский кризис и западные санкции не должны повлиять на качество строящихся дорог.

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1 апреля 2022
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