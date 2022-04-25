Какие дороги будут ремонтировать и строить «опережающими темпами»

Фото: Автодор.
Некоторое время назад Владимир Путин поддержал идею «большого дорожного ремонта», говорится на сайте Кремля. На то, чтобы избавить улицы и трассы от выбоин и надолбов, в течение 2022 года будут выделены дополнительные 120 млрд. рублей. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин уже распорядился выделить эти средства.
Алексей Кованов

Самое интересное — это то, как распределены бюджетные деньги. Так, 86 млрд. бюджетных рублей уйдут 63 регионам на восстановление и модернизацию региональных автодорог. Больше всего — это 400 километров трасс — отремонтируют в Саратовской области, а в Волгограде продолжится строительство долгожданного моста через Волгу.

Еще 34 млрд. «целковых» рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе. В частности тех, что формируют международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай» и внутреннее направление «Казань — Екатеринбург». Также модернизация ждет участки, соединяющие города Золотого кольца.

Между тем, сейчас состояние многих трасс, включая федеральные, оставляет желать лучшего… Из-за этого водители продолжают прокалывать шины и гнуть колесные диски. О том, как восполнить такие потери, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

безопасность дорожного движения, ремонт, дорога
25 апреля 2022
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