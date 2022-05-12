Новая мегатрасса М12 почти готова на 70%

Так, на втором этапе строительства дороги (он расположен во Владимирской области) сейчас укладывается нижний слой покрытия проезжей части толщиной 8 сантиметров. Это один из трех слоев, которые будут обустроены на трассе. На третьем этапе также идут работы по укладке асфальтобетона. Под укладку готов фронт протяженностью 15 километров. В мае после завершения укладки нижнего слоя покрытия на этом участке дорожники начнут устройство верхнего слоя.

Всего строители планируют до конца 2022 года «закрыть» асфальтобетоном сразу 560 из 811 километров — то есть 70% трассы. Сейчас верхних слой основания уложен на 15%, а нижний слой покрытия — на 6% дорожного полотна.

Правда, на всех, как известно, не угодишь. Этой весной, когда «Автодор» рекордными темпами возводит супертрассу М12, у этого проекта вдруг появилась весьма многочесленная армия критиков. И это вовсе не та прослойка россиян, которая любит повторять мантру «пусть сами ездят по своим платным дорогам». Теперь грандиозной стройкой недовольны водители, которым приходится убивать подвески автомобилей на дорогах, разбитых большегрузами, что обслуживают мегапроект.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM