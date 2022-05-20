В Госдуме хотят запретить дальнобойщикам ездить по ЦКАД в выходные

фото centralringroad.ru
Изначально строившаяся ради «разгрузки» Большой и Малой кольцевых дорог вокруг Москвы — трасс А108 и А107 — платная Центральная кольцевая автодороге (ЦКАД), по мнению некоторых депутатов, не дает возможностей для всех желающих проехать по ней в выходные. О путях решения проблемы сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Комитет Госдумы по транспорту изучает идею перекрыть возможность проезда по ЦКАД для большегрузного транспорта в выходные дни. Запрет также может быть распространен и на другие магистрали Московской области.

«В связи с большим количеством жалоб на пробки, возможна инициатива комитета по запрету проезда большегрузов весом более 12 тонн в выходные», — заявил РИА Новости неназванный источник в Госдуме.

Напомним, что ЦКАД (дорога А−113) — это платная скоростная кольцевая трасса длиной 336,4 км, проложенная по территории Подмосковья в 50 км от МКАД. Она обходит крупные населенные пункты и соединяет основные радиальные шоссе, идущие от столицы.

Считается, что ЦКАД убирает транзитный транспорт с МКАД, уменьшает трафик на вылетных магистралях и разгружает обе подмосковные «бетонки» — А108 и А107.

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платные дороги, трасса
20 мая 2022
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