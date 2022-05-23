В России научились делать дороги из старых пакетов

Сотрудники Управления дорог и транспорта Липецкой области разработали способ повышения качества дорожного покрытия. Технология предполагает также решение в области утилизации и переработки использованного бытового пластика. Суть предложения сводится к применению при изготовлении асфальтобетонной смеси измельченных и расплавленных частиц пластиковых отходов — пакетов, бутылок и всевозможной упаковочной продукции.

При этом расплавленные полимеры должны частично заменить битумную основу в асфальте. Второй вариант применения пластиковых отходов в дорожном строительстве подразумевает изготовление готовых плит для создания дорожного полотна.

Авторы разработки утверждают, что переработанный пластик в составе асфальта придает дорожному покрытию большую прочность, обеспечивает лучшее сцепление с ней автомобильных покрышек, а также повышенную стойкость к воздействию машинного масла и топлива. Проект липецких ученых представят публике в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», который этим летом будет проведен Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс», — сообщает РИА Новости.

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