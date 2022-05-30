На радость отпускникам: Дальний западный обход Краснодара почти готов

На объекте, что носит название Дальний западный обход Краснодара, задействовано более 400 человек, свыше 200 единиц спецтехники и 300 единиц автотранспорта. Притом ДЗОК спроектирован так, чтобы скоростная дорога не проходила через столицу Краснодарского края, а также не затронула зону агломерации других населенных пунктов.

Практически на всем протяжении трассы сейчас идут обустройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. Также ведутся работы на 19 искусственных сооружениях: десяти путепроводах и четырех мостах. Но самое главное — почти половина обхода, а это 24 километра из 51, уже покрыта асфальтом.

Кстати, для избавления от одной из стандартных российских бед — плохих дорог — найдено очередное «лекарство». Разработана новая технология «улучшайзинга» для асфальтобетонного покрытия, сообщает портал «АвтоВзгляд».

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