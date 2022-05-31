В России станет намного больше платных дорог

Грандиозный проект под названием «Меридиан» связан со строительством Юго-Западной хорды, чтобы соединить уральскую часть страны с портами Азовского, Каспийского и Черного морей. Для этого придется создать настоящий каркас скоростных дорог, притом сейчас уже прорабатываются основные технические решения.

В рамках проекта, получившего название «Южный кластер», предлагается строительство скоростной автомобильной дороги «Горячий ключ — Адлер», включая обходы городов Адлер, Сочи, Лазаревское и Туапсе.

По проекту КАД−2 для Санкт-Петербургской агломерации разработаны варианты, где новая кольцевая будет иметь выходы на М11 «Нева» и региональную широтную магистраль скоростного движения (ШМСД).

И продолжая тему новых «платников». Уже менее чем через два года автомобилисты смогут объехать Краснодар по современной четырехполосной дороге. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», она пройдет возле станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на трассу М4 «Дон».

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