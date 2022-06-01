«Автодор» отказался ради поддержки автовладельцев сделать бесплатным проезд по М4 «Дон»

«Все средства направляются на возврат внебюджетного финансирования привлеченных в сеть автомобильных дорог государственной компании: на содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Поэтому позволить без компенсаций обеспечить бесплатный проезд возможности нет», — заявил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев, комментируя предложение отменить плату за проезд машин по М4.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий выдвинул инициативу сделать бесплатным движение по М4 «Дон» от Москвы до Ростова-на-Дону по причине повышенной нагрузки на автомагистрали федерального значения, связанной с режимом ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Он был введен в связи с началом спецоперации России на территории Украины.

Напомним, что трасса М4 «Дон» была реконструирована и продолжает модернизироваться за счет федерального бюджета, то есть, фактически на деньги российских налогоплательщиков. Параллельно, с этих налогопладельщиков ООО «Автодор — Платные Дороги» собирает средства за проезд по дороге, построенной за их же счет.

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