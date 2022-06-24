Для чего трассу М7 застраивают пластиковыми «загогулинами»

Загадочные щитки высотой 90 см и шириной 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне — это противоослепляющие экраны. Из самого названия легко догадаться, что они предотвращают ослепление водителей встречным светом фар.

В прошлом году тысячи таких «загогулин» успели появиться на Южном обходе города Владимир. Притом, чтобы закрыть 32 километра автодороги (со 184 по 216 километры) дорожникам пришлось потратить немалые 100 миллионов рублей.

Надо заметить, что водителям нововведение пришлось по вкусу: в темное время суток ехать по оборудованному участку трассы М7 стало действительно комфортнее.

В 2022 и 2023 годах Упрдор «Москва — Нижний Новгород» намеревается установить противоослепляющие экраны на нескольких других участках, включая наиболее опасные отрезки от Сенинских двориков до Гороховца, где часто происходят ночные ДТП.