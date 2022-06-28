Злостных нарушителей ПДД лишат 50-процентной скидки на оплату штрафов

Согласно законопроекту, за повторное управление автомобилем без «прав» предлагается повысить штраф до 100 000 рублей. А если водитель ранее попадался на таком проступке дважды, то ему будет светить не «административная», а уже «уголовная» статья, уточняет «Коммерсантъ».

В этом случае законотворцы считают необходимым ввести штраф от 150 000 до 250 000 «целковых», обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до одного года. Более того, если человек, имея судимость по такой статье, снова соберется сесть за руль, штраф составит от 200 000 до 300 000, а тюремный срок — до двух лет.