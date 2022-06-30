Дорожники рассказали, когда по пути на юг России исчезнут пробки

Строители ланируют завершить работы на основном ходу ДЗОК на полгода раньше намеченного срока. Сейчас практически на всем протяжении нового участка М−4 «Дон» идут активные работы. В них задействовано более 500 человек, более 200 единиц спецтехники и 300 единиц автотранспорта.



На 52-километровой магистрали возводится сразу 24 искусственных сооружения, в том числе 16 путепроводов и 4 моста через реки и балки. В свою очередь, ПАО «Россети Кубань» спешно выносит четыре линии электропередач.

В итоге, основной ход ДЗОК будет готов весной-летом 2023 года. Он пройдет возле станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1305 км трассы М−4 «Дон».

И продолжая тему дорожного строительства. У набирающей все большую популярность ЦКАД есть, тем не менее, очень «узкие» места. Главным образом, эта касается въездов-съездов на другие магистрали. В их числе и пересечение «платника» с Дмитровским шоссе. Сейчас до него от ЦКАД около 10 км, если двигаться со стороны Ленинградки, а с противоположной его вообще нет. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», компания «Автодор» ситуацию исправит.