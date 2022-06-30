Дорожники рассказали, когда по пути на юг России исчезнут пробки

Фото: Автодор.
«Автодор» сейчас полных ходом ведет работы на Дальнем западном обходе Краснодара (ДЗОК) — транспортной артерии, которая поможет увести транзитный поток транзитных автомобилей из Краснодара. Новая магистраль позволит путешественникам, что отправляются на полуостров Крым, добираться до конечной точки своего путешествия без пробок. А самое приятное, что открытие этой дороги может состояться досрочно.
Алексей Кованов

Строители ланируют завершить работы на основном ходу ДЗОК на полгода раньше намеченного срока. Сейчас практически на всем протяжении нового участка М−4 «Дон» идут активные работы. В них задействовано более 500 человек, более 200 единиц спецтехники и 300 единиц автотранспорта.

На 52-километровой магистрали возводится сразу 24 искусственных сооружения, в том числе 16 путепроводов и 4 моста через реки и балки. В свою очередь, ПАО «Россети Кубань» спешно выносит четыре линии электропередач.

В итоге, основной ход ДЗОК будет готов весной-летом 2023 года. Он пройдет возле станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1305 км трассы М−4 «Дон».

И продолжая тему дорожного строительства. У набирающей все большую популярность ЦКАД есть, тем не менее, очень «узкие» места. Главным образом, эта касается въездов-съездов на другие магистрали. В их числе и пересечение «платника» с Дмитровским шоссе. Сейчас до него от ЦКАД около 10 км, если двигаться со стороны Ленинградки, а с противоположной его вообще нет. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», компания «Автодор» ситуацию исправит.

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30 июня 2022
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