У «черного отрезка» трассы М7 очень скоро появится скоростная альтернатива

Запустить движение по двадцати шести из тридцати семи километров второго этапа М12 автодоровцы планируют этой осенью. По их мнению, новая трасса примет на себя немалую часть трафика, который сейчас идет по Южному обходу города Владимир.

Сейчас дорожники ведут работы по всем фронтам: укрепляют откосы, укладывают дорожное покрытие, выполняют работы по обустройству будущей скоростной магистрали. Всего на втором этапе задействовано более 1500 человек и 300 единиц техники.

Уже полностью готов один путепровод, второй — почти на подходе. Готовность моста через Клязьму составляет 35%. Сейчас здесь идет самая важная операция — надвижка металлоконструкций, после которой дело пойдет существенно быстрее.

А что касается дороги М7, то ее пытаются сделать менее аварийной. Во всяком случае, на особо опасных участках вскоре появятся тысячи пластиковых щитков хитрой формы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, для чего нужны такие «загогулины».