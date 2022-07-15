Владимир Путин рассказал, когда россияне будут ездить по хорошим дорогам

Чтобы достичь поставленных целей, президент страны предложил использовать при строительстве дорог современные материалы и технику преимущественно российского производства. И с последним пунктом могут возникнуть проблемы, ведь прежде подрядчики предпочитали использовать асфальтоукладчики немецкой марки Bomag, которые теперь стали «санкционными».

Кроме того, Владимир Путин уверен, что строителям магистралей следует как можно активнее внедрять новые технологии, материалы и решения, а для этого — привлекать отечественные научные организации.

Тем удивительнее, что Минфин РФ предложил снизить расходы бюджета на 1,6 трлн. рублей, включая сокращение госпрограммы «Развитие транспортной системы», которая может потерять 390 млрд. (минус 130 млрд. ежегодно).

Впрочем, эксперты считают, что делать выводы пока рано, а все главные обсуждения и перераспределения статей расходов будут происходить при рассмотрении проекта чиновниками российского правительства.