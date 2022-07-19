На трассе М7 стартует ремонт самого «убитого» участка

На участке с 102-го по 104-й километр федеральной трассы М7 планируется заменить изношенное покрытие, а также укрепить обочины. На самых разбитых отрезках дорожникам вдобавок придется восстановливать земляное полотно. Кроме того, специалисты отремонтируют более 4 км тротуаров, заменят порядка 700 метров перильного ограждения, установят более 170 новых дорожных знаков, плюс нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

При этом ремонт будет долгим: работы начались во вторник, 19 июля, а продлятся до конца октября 2022 года. На это время проезжую часть сузят до одной полосы, а максимальную скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч.

Между тем, у «черного отрезка» трассы М7 — это двухполосная объездная Владимира — очень скоро появится скоростная альтернатива, так как госкомпания «Автодор» обещает максимально оперативно построить платный дублер.